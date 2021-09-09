Fransa'da son 24 saatte 10 bin 969 Kovid-19 vakası kaydedildi

Fransa'da son 24 saatte 10 bin 969 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu.

Fransa'da son 24 saatte 10 bin 969 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu.

Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 104 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 115 bin 362'ye çıktı.

Kovid-19 saptanan kişi sayısı ise 10 bin 969 artışla 6 milyon 877 bin 825 oldu.

Hastanelerde 2 bin 195'i yoğun bakımda olmak üzere 10 bin 323 kişinin tedavisine devam ediliyor. Son 7 günde hastanelerde tedaviye alınanların sayısı dün itibarıyla yüzde 18,4 düştü.

Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 2,3'e indi.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana ilk doz Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 48 milyon 995 bin 73'e ulaştı, 45 milyon 140 bin 579 kişiye de ikinci doz aşı uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan