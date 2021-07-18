Fransa'da son 24 saatte 10 bin 949 Kovid-19 vakası tespit edildi

Fransa'da son 24 saatte 10 bin 949 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirlendi.

Fransa'da son 24 saatte 10 bin 949 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirlendi.

Çoğunluğunu virüsün Delta varyantı vakalarının oluşturduğu Fransa'da, Halk Sağlığı Kurumunun bugünkü verilerine göre, Kovid-19 bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 10 bin 949 artışla 5 milyon 855 bin 198'e yükseldi.

Son 24 saatte 16 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede virüsten ölenlerin sayısı 111 bin 496'ya çıktı.

Hastanelerde 890'ı yoğun bakımda olmak üzere 6 bin 922 kişinin tedavisine devam ediliyor.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana ilk doz Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 37 milyon 414 bin 557'ye yükseldi, 30 milyon 191 bin 338 kişiye de ikinci veya üçüncü doz aşı uygulandı.

Toplam 64 milyon 600 binden fazla doz aşı yapıldı.

Aşı sertifikası satan çete çökertildi

Diğer yandan sosyal medya ağı Snapchat üzerinden aşı sertifikası satan bir çete çökertildi.

Mayıs ayından bu yana Snapchat üzerinden takip edilen "Medecin incroyable" (İnanılmaz doktor) adlı hesap üzerinden, ülkenin güneyindeki Lyon kentinde bulunan bir aşı merkezine çalışan suç ortağının yardımıyla gerçek aşı sertifikası sattığı belirlenen 6 kişi yakalandı.

Gözaltına alın çete üyelerine kara para aklama, suç örgütü kurma, sahtecilik ve veri işleme sistemine örgütlü saldırı suçları yöneltildi.

Baskında 400 kadar aşı sertifikası bulunurken, çetenin sertifikaları 350 ila 500 avro arasında sattığı, ayrıca negatif veya pozitif PCR testi sonucu, sahte diploma ve para satışı da yaptığı belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru