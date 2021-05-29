Fransa'da son 24 saatte 10 bin 675 yeni vaka
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fransa'da son 24 saatte 10 bin 675 yeni vaka

Fransa'da son 24 saatte 10 bin 675 yeni vaka
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Fransa'da korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 10 bin 675 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 5 milyon 657 bin 572'e ulaştı.

Fransa'da korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 10 bin 675 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 5 milyon 657 bin 572'e ulaştı.

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 10 bin 675 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 657 bin 572'e ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 68 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 109 bin 358'e yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 3 bin 38'i yoğun bakımda olmak üzere toplam 16 bin 847 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Pfizer/BioNTech, Moderna AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 36 milyon 58 bin 481 kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 25 milyon 315 bin 595'ine tek doz, 10 milyon 742 bin 886'sına ise iki doz aşı yapıldı.

(Melike Yazır/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Türkiye'de 7 bin 656 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 137 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 7 bin 656 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 137 kişi yaşamını yitirdi
Son Dakika: Türkiye'de 29 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 137 kişi vefat etti, 7 bin 656 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 29 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 137 kişi vefat etti, 7 bin 656 yeni vaka tespit edildi
Koronayla ilgili skandal rapor: ABD ve Çin bir araya gelerek virüsü laboratuvarda geliştirdi
Koronayla ilgili skandal rapor: ABD ve Çin bir araya gelerek virüsü laboratuvarda geliştirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Mustafa Şentop Adnan Menderes Binali Yıldırım Mustafa Sarıgül
Magazin Oğuzhan Koç Burak Sergen Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Sergen Yalçın Dorukhan Toköz Mustafa Cengiz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Fransa'da son 24 saatte 10 bin 675 yeni vaka - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.5.2021 21:38:04. #1.15#

title