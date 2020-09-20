Fransa'da son 24 saatte 10 bin 569 Kovid-19 vakası tespit edildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Fransa'da son 24 saatte 10 bin 569 Kovid-19 vakası tespit edildi

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 10 bin 569 vaka görüldü.

Fransa'da son 24 saatte 10 bin 569 Kovid-19 vakası tespit edildi
20.09.2020 20:43 | Son Güncelleme: 20.09.2020 20:46

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 10 bin 569 vaka görüldü.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 10 bin 569 artışla 453 bin 763'e yükseldi. Ülkede 12 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 31 bin 585'e ulaştı.

Son 7 günde Kovid-19 nedeniyle 3 bin 894 kişinin hastanede tedavisinin sürdüğü ve bunlardan 593'ünün yoğun bakımda yattığı ülkede yoğun bakım hasta sayısındaki artış ve salgının seyri kötüleşmeye devam ediyor.

Fransa'da dün 13 bin 498 vakayla salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşılmıştı.

Bilim Kurulu, ülkede sonbahar ya da kış aylarında ikinci dalganın yaşanmasından endişe edildiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

AA Editörü - Yusuf Özcan
Yusuf Özcan
AA Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Murat Kurum Mustafa Şentop Fahrettin Koca Adil Karaismailoğlu
Magazin Hazal Kaya Halil Sezai Acun Ilıcalı Farah Zeynep Abdullah
Spor Falcao Erol Bulut Metin Oktay Vedat Muriqi Mehmet Özdilek
Daha Fazla Anne Kaza Çocuk Atama
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fransa'da son 24 saatte 10 bin 569 Kovid-19 vakası tespit edildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.9.2020 20:47:36. #1.15#
title