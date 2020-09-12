Fransa'da son 24 saatte 10 bin 561 Kovid-19 vakası tespit edildi
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Fransa'da son 24 saatte 10 bin 561 Kovid-19 vakası tespit edildi

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 10 bin 561 vaka görüldü.

Fransa'da son 24 saatte 10 bin 561 Kovid-19 vakası tespit edildi
12.09.2020 22:21 | Son Güncelleme: 12.09.2020 22:24

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 10 bin 561 vaka görüldü.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede günlük vaka sayısı artmaya devam ediyor.

Fransa'da virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 10 bin 561 artışla 373 bin 911'e yükseldi. Bu rakamla salgının başlangıcından bu yana ülkede en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

Hastanelerde 17 kişinin yaşamını yitirmesiyle can kaybının 30 bin 910'a ulaştığı ülkede, Kovid-19 nedeniyle 663'ü yoğun bakımda olmak üzere 5 bin 230 kişinin tedavisi sürüyor.

Ülkede yoğun bakımda bulunanların sayısındaki artış sürerken, salgının seyri kötüleşmeye devam ediyor.

Başbakan Jean Castex, dün düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 hastaları için izolasyon süresinin 14 günden 7 güne indirileceğini belirtmişti.

Castex, salgın açısından kırmızı kategoride yer alan bölgelerin sayısının 42'ye çıktığını kaydetmişti.

Bilim Kurulu, ülkede sonbahar ya da kış aylarında ikinci dalganın yaşanmasından endişe edildiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

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