Fransa'da son 24 saatte 10 bin 489 Kovid-19 vakası belirlendi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Fransa'da son 24 saatte 10 bin 489 Kovid-19 vakası belirlendi

06.10.2020 22:57 | Son Güncelleme: 06.10.2020 23:00
Fransa'da son 24 saatte 10 bin 489 Kovid-19 vakası belirlendi

Fransa'da son 24 saatte 10 bin 489 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu.

Fransa'da son 24 saatte 10 bin 489 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede 66 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı sayısı 32 bin 365'e ulaştı.

Fransa'da virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 10 bin 489 artışla 634 bin 763'e yükseldi.

Hastanelerde 1426'sı yoğun bakımda olmak üzere 7 bin 398 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı 615 artışla 99 bin 295'e çıktı.

Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 9'a ulaştı.

Ülkede yoğun bakım hasta sayısında yaşanan artışla salgının seyri kötüleşmeye devam ediyor.

Fransa'da 3 Ekim'de kayıtlara geçen 16 bin 972 vakayla, salgının başlangıcından bu yanaki en yüksek günlük vaka sayısı tespit edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Emmanuel Macron Jens Stoltenberg Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şehrazat Halil Sezai Ali Sürmeli Türkan Şoray
Spor Samatta Erol Bulut Mbaye Diagne Ahmet Ağaoğlu Josef De Souza
Daha Fazla Ekim Karar Çocuk Esenyurt
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fransa'da son 24 saatte 10 bin 489 Kovid-19 vakası belirlendi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.10.2020 23:02:24. #1.14#
title