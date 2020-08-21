Fransa'da son 2 gündür vaka sayısı 4 binin üzerinde seyrediyor
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Fransa'da son 2 gündür vaka sayısı 4 binin üzerinde seyrediyor

Fransa'da korona virüs salgınında son 24 saatte 4 bin 586 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 234 bin 400'e ulaştı.

Fransa'da son 2 gündür vaka sayısı 4 binin üzerinde seyrediyor
21.08.2020 22:32 | Son Güncelleme: 21.08.2020 22:36

Fransa'da korona virüs salgınında son 24 saatte 4 bin 586 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 234 bin 400'e ulaştı. Ülkede son 2 gündür vaka sayıları 4 binin üzerinde seyrediyor.

Korona virüs salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 4 bin 586 yeni vakanın tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 234 bin 400'e yükseldiği aktarıldı. Bakanlık, son 24 saatte 23 kişinin virüs nedeni ile hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybının 30 bin 503'e ulaştığını açıkladı. Sağlık Bakanlığı, 379'u yoğun bakımda olmak üzere 4 bin 745 kişinin hastanede tedavi altında olduğunu dile getirdi.

Öte yandan Fransa'da dün 4 bin 771 vakanın tespit edilmesi ile sokağa çıkma yasağından bu yana vaka sayılarındaki en yüksek artış yaşanırken, son 2 gündür günlük vaka sayısı 4 binin üzerinde seyrediyor.

(İHA)

Kaynak: İHA

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