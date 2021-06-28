Fransa'da sömürgecinin heykelini boyamaktan yargılanan siyahi aktiviste para cezası
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Fransa'da sömürgecinin heykelini boyamaktan yargılanan siyahi aktiviste para cezası

Fransa'da sömürgecinin heykelini boyamaktan yargılanan siyahi aktiviste para cezası
Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru - Haberler | Güncel

Fransa'nın başkenti Paris'te 17. yüzyılda Afrika'da köleliği yasalaştıran Jean-Baptiste Colbert'in heykelini boyadığı gerekçesiyle yargılanan siyahi aktivist Franco Lollia'ya 500 avro para cezası verildi.

Fransa'nın başkenti Paris'te 17. yüzyılda Afrika'da köleliği yasalaştıran Jean-Baptiste Colbert'in heykelini boyadığı gerekçesiyle yargılanan siyahi aktivist Franco Lollia'ya 500 avro para cezası verildi.

Fransa Kralı XIV. Louis döneminde devlet bakanlığı da yapan Colbert'in Ulusal Meclis'in önündeki heykelinin üzerine 23 Haziran 2020'de kırmızı boyayla "devlet negrofobisi" (siyahi nefreti) yazdığı için "kamu mülküne zarar vermekten" yargılanan Lollia hakkındaki karar açıklandı.

Paris'teki mahkemede yargılanan Lollia, 500 avro para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, ayrıca siyahi aktivistin heykele verdiği zarar için bin 400 avro tazminat ödemesine hükmetti.

Karar duruşmasına katılan Franco Lollia, kararın Fransa'nın kölelik kanunlarıyla bağını koparmadığını gösterdiğini söyledi.

Siyahi aktivist, "Halen neokolonyal olan Fransa devleti, gayriresmi olarak devlet negrofobisini benimsemeye devam ediyor." dedi.

Lollia'nın avukatı Guy Florentin de sosyal adalet talebinin inkar ve baskıyla karşılık gördüğünü belirterek, "Adalet insanlığa karşı suça ortak oluyor." ifadesini kullandı.

Florentin, kararı temyize götüreceklerini söyledi.

"Heykelin varlığı siyahilerin yüzüne tükürmek anlamına geliyor"

Siyahi aktivist Lollia, Fransa'da köleliğin insanlığa karşı suç olarak kabul edilmesinin 20. yıl dönümü olan 21 Mayıs'taki duruşmada yargılanmasının bile bir hakaret olduğunu belirterek, "Heykeli tahrip etmedim, geliştiriyordum." savunmasını yapmıştı.

Ülkedeki köklü ırkçılığı protesto için siyasi bir eylemde bulunduğunu savunan Lollia, insanlığa karşı suçlar işleyen Colbert'in Ulusal Meclis'in önünde heykelinin bulundurulmasının Fransa devletinin bugün bile içgüdüsel olarak negrofobik olduğunu gösterdiğini dile getirmişti.

Franco Lollia, "Heykelin varlığı, benim gibi görünen herkesin suratına tükürmek anlamına geliyor." ifadesini kullanmıştı.

Fransa Kralı XIV. Louis döneminde devlet bakanlığı yapan Colbert, 1685'te Fransa'nın Afrika'da sömürdüğü ülkelerde köleliği yasalaştıran ve siyah kölelerin haklarını kısıtlayan ve "Kara Kod" olarak bilinen yasaları çıkarmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

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