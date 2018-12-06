Fransa'da Solcu Partiler Hükümete Karşı Güvenlik Önergesi Sunmaya Hazırlanıyor

Fransa'da Sosyalist Parti, Komünist Parti ve Baş Eğmeyenler Partisi, "Sarı Yelekliler krizini iyi idare edemediği" gerekçesiyle hükümete karşı güvensizlik önergesi sunmaya hazırlanıyor.

Fransa'da hükümetin geri adım atmasına rağmen Sarı Yelekliler eylemlerine devam etme kararı alırken solcu partiler de hükümete karşı güvensizlik önergesi sunmayı hedeflediğini duyurdu. Güvensizlik önergesinin Pazartesi günü Sosyalist Parti, Komünist Parti ve Baş Eğmeyenler Partisi'nden oluşan 3 parti tarafından hükümetin Sarı Yelekliler krizini iyi idare edememesi nedeniyle sunulacağı belirtildi. Fransa'da güvensizlik önergesi sunabilmek için milletvekillerinin yüzde 10'unun desteği için çalışmalara başlandığı öğrenildi. 58 vekilin bulunması durumunda Ulusal Mecliste Güvensizlik oylaması yapılabilecek.

Öte yandan mecliste büyük çoğunluğa sahip olan hükümetin bu güvensizlik önergesinden kaygılanmadığı öğrenildi. - PARİS