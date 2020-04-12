Fransa'da sokakta kalan evsiz ölüme terk edildi
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Fransa'da sokakta kalan evsiz ölüme terk edildi

Fransa'nın başkenti Paris'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirtisi gösteren ve sokakta kalan evsiz, ambulans aranmasına rağmen ölüme terk edildi.

12.04.2020 19:38 | Son Güncelleme: 12.04.2020 19:38
Fransa'da sokakta kalan evsiz ölüme terk edildi

Fransa'nın başkenti Paris'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirtisi gösteren ve sokakta kalan evsiz, ambulans aranmasına rağmen ölüme terk edildi.

Paris'teki tarihi Louvre Müzesi yakınlarında yaşayan yüksek lisans öğrencisi Nasip Dağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gece talihsiz ve trajik bir olaya tanıklık ettiğini söyledi.

Saat 01.00 civarında dışarıdan gelen ve yaklaşık yarım saat süren öksürük sesiyle balkona fırladığını ifade eden Dağlı, sırtı kendisine dönük, üstü başı perişan, sokakta kalan bir kişinin evinin karşısındaki kilisenin merdivenlerinde oturduğunu gördüğünü ifade etti.

Dağlı, yardıma ihtiyacı olup olmadığını sorduğu bu kişinin kendisine sadece "ambulans" diyebildiğini anlattı.

Bunun üzerine hemen acil yardım hattını aradığını dile getiren Dağlı, telefonu açan kişiyle arasında geçen diyaloğu şöyle anlattı:

"Telefonu açan şahsa evin karşısında bulunan bir kişinin çok şiddetli şekilde öksürdüğünü ve bundan dolayı endişe ettiğimi ifade ettim. Kendisi ise umursamaz diyebileceğim bir tavırla benim söylediklerimi tekrar etti. 'Evin karşısında biri şiddetli şekilde öksürüyor' dedi. Ben de 'evet' diyerek yanıt verdim. Öksürüğün koronavirüsün belirtilerinden olduğunu dile getirerek hem şahıs açısından endişelendiğimi hem de kamu sağlığı bağlamında sorun teşkil ettiğini, hepsinin ötesinde acil yardıma ihtiyacı olduğunu söyledim.

Bana şu an benim nerede olduğumu sorunca balkonda olduğumu ve olan biteni buradan seyrettiğimi söyledim. Kendisi balkonda olduğumu duyunca neredeyse rahatlamış bir ses tonuyla 'balkondaysanız endişelenecek bir şey yok, hatta balkondan içeri girmeniz gerekiyor, rahat ve huzurlu bir gece diliyorum' dedi ve telefonu kapattı. Benim de elimden gelen başka bir şey olmadığı için odama döndüm. Bir süre sonra öksürük sesleri kesilmişti."

Sabah erken saatlerde balkondan dışarıya baktığını ve bir ambulansın beklediğini gördüğünü dile getiren Dağlı, maskeli, tulumlu ve eldivenli iki sağlık çalışanının kilisenin merdivenlerinden gece dışarıda öksüren kişiye ait olabileceğini düşündüğü cesedi taşıdığını belirterek, "(Bu kişi) Folyoya sarılı şekilde ambulansa götürüldü." dedi.

Dağlı, "Burada aldığım eğitimden bağımsız şekilde insani bir görev olarak telefonu tuşlamış olmam vicdanımı bir nebze rahatlatmış olsa da yaşamını yitiren kişinin nezdinde benzer mağduriyetleri yaşayan, yaşamış ve yaşayacak olan insanların sesi olabilmeyi kendime bir vazife olarak gördüm ve sosyal medyada sesimi duyurmak istedim." diye konuştu.

Nasip Dağlı, komşularının da söz konusu kişinin cesedini gördüğünü kaydetti.

Fransız hükümeti, sokaklardaki evsizler için otellerde 5 bin ve 40 farklı merkezde 1300 kişilik yerler oluşturmuştu ancak buna rağmen sokaklarda kalanlar bulunuyor.

Fransız basınında yer alan haberlerde, polisin sokaklarda kaderlerine terk edilen kişilere serbest dolaşımın zorunlu haller dışında sınırlandırılmasını ihlal ettikleri gerekçesiyle ceza kestiği belirtilmişti. Ülkedeki 800 derneğin çatı kuruluşu Dayanışma Aktörleri Federasyonundan yapılan açıklamada, bu uygulamaya derhal son verilmesi gerektiği vurgulanmıştı.

Fransa yönetimi evsizler için aldığı önlemlerin yetersiz kalmasıyla sık sık eleştiriliyor. Paris'te 3 bin 600'den fazla kişi, hayatını sokaklarda sürdürüyor.

Evsizler konusunda çalışmalar yapan birçok derneğe göre, geçen yıl sokaklarda yaşayan 500'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2017'nin yazında yaptığı açıklamada, "2017 sonuna kadar sokakta yaşayan kimsenin kalmayacağı" sözünü vermişti.

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 13 bin 832'e, vaka sayısı ise 129 bin 654'e yükselmişti.

Kaynak: AA

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