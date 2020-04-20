Fransa'da sokaklar karıştı
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Fransa'da sokaklar karıştı

Korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulandığı Fransa'da protestocular ve polisler arasında sabaha karşı arbede yaşandı.

20.04.2020 10:25 | Son Güncelleme: 20.04.2020 10:37
Fransa'da sokaklar karıştı

Korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulandığı Fransa'da protestocular ve polisler arasında sabaha karşı arbede yaşandı.

Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulandığı Fransa'da başkent Paris'in kuzeyindeki Villeneuve-la-Garenne banliyösünde sabaha karşı protesto düzenleyen bir grup ve polis ekipleri arasında arbede yaşandı. Polis, havai fişek patlatan yol ve binalara zarar veren protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Cezayir kökenli Fransız gazeteci Taha Bouhafs tarafından kayda alınan görüntülerde Paris sokaklarında yaşanan gerginlik gözler önüne serildi. Görüntüler ise sosyal medyada hızla yayıldı.

Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'da sokağa çıkma yasağını 11 Mayıs'a kadar uzattı. Fransa'da Covid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 19 bin 718'e vaka sayısı ise 152 bin 894'e yükseldi.

(İHA)

Fransa'da sokaklar karıştı

Kaynak: İHA

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