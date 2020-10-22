Fransa'da sokağa çıkma yasağına 38 bölge daha eklendi
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Fransa'da sokağa çıkma yasağına 38 bölge daha eklendi

22.10.2020 18:42 | Son Güncelleme: 22.10.2020 18:46
Fransa'da sokağa çıkma yasağına 38 bölge daha eklendi

Fransa'da koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma yasağına 38 bölge daha eklendi.

Fransa'da koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma yasağına 38 bölge daha eklendi. Başta Paris olmak üzere birçok kente uygulanan sokağa çıkma yasağından 20 milyon insanın etkilendiği ifade ediliyor.

Fransa'da geçtiğimiz günlerde koronavirüs vakalarındaki kritik artış nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 21.00-06.00 saatleri arasında geçerli olan sokağa çıkma yasağına 38 bölge daha eklendi. Sokağa çıkma yasağının uygulandığı saatler arasında evlerinden çıkış yapması gereken insanların 'izin sertifikası' almak zorunda oldukları ifade edilirken; yasağa uymayanlara 135 ila 3 bin 750 euro arasında para cezası verilebileceği bildirildi.

FRANSA'DA SON DURUM

Fransa'da son haftalarda vaka artışları kritik seviyelere ulaştı. Dün açıklanan son verilerde, 24 saatte 26 binden fazla kişide koronavirüs tespit edilmişti. Ülkede toplam vaka sayısının 957 bin 421'e ulaştığı, toplam can kaybının ise 34 bin 48'e yükseldiği duyuruldu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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