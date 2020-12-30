Fransa'da sokağa çıkma yasağı saatleri bazı bölgelerde arttırılacak
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Fransa'da sokağa çıkma yasağı saatleri bazı bölgelerde arttırılacak

30.12.2020 00:01 | Son Güncelleme: 30.12.2020 00:01
Fransa'da sokağa çıkma yasağı saatleri bazı bölgelerde arttırılacak

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, ülkede salgının yoğunlaştığı bölgelerde kısmi sokağa çıkma yasağının saatlerinin arttırılacağını ve yasağın başlangıç saatinin 20.00'den 18.00'e geri çekildiğini belirtti.

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, ülkede salgının yoğunlaştığı bölgelerde kısmi sokağa çıkma yasağının saatlerinin arttırılacağını ve yasağın başlangıç saatinin 20.00'den 18.00'e geri çekildiğini belirtti.

Korona virüs salgını nedeni ile zor günler geçiren Fransa'da bazı bölgelerde kısmi sokağa çıkma yasağının süresi arttırılacak. Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran Covid-19 ile mücadele planı hakkında açıklama yaptı. Bakan Veran, salgının yoğunlaştığı bölgelerde kısmi sokağa çıkma yasağının saatlerinin arttırılacağını ve yasağın başlangıç saatinin 20.00'den 18.00'e çekileceğini kaydetti. Veran, bu değişiklik ile kısmi sokağa çıkma yasağının süresi 10 saatten 12 saate yükseltileceğini belirtti. Bakan Veran, ülke çapında ve yerel düzeyde de tekrardan kapsamlı sokağa çıkma yasağının uygulanmasının mümkün görülmediğini açıkladı.

Sağlık Bakanı, Fransa'nın aşı kampanyasının diğer ülkelerden daha fazla zaman aldığını ifade ederek, "Bu gecikmeyi huzurevlerinde yaşlıların aşılanma önceliğine bağlayabilirim" dedi.

Veran, Covid-19 aşının Ocak ayı sonunda 50 yaş ve üstü sağlık çalışanları için de uygulanacağını belirtti. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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