Fransa'da Sokağa Çıkma Yasağı Neden Uzadı? Avrupa'da Corona Virüsü'nden en çok etkilenen ülkelerden Fransa'da, virüsün yayılma hızı hala kontrol altına alınamadı.

Avrupa'da Corona Virüsü'nden en çok etkilenen ülkelerden Fransa'da, virüsün yayılma hızı hala kontrol altına alınamadı. Halkın bir aydır evlere kapandığı ülkede hayat tümüyle durdu. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 11 Mayıs tarihine kadar bu süreyi uzattığını açıkladı Kaynak: DailyMotion.com