Fransa'da sokağa çıkma yasağı 11 Mayıs'a kadar uzatıldı
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Cumhurbaşkanı, Fransa, Güncel

Fransa'da sokağa çıkma yasağı 11 Mayıs'a kadar uzatıldı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sokağa çıkma yasağının 11 Mayıs'a kadar uzatıldığını duyurdu.

13.04.2020 23:00 | Son Güncelleme: 13.04.2020 23:00
Fransa'da sokağa çıkma yasağı 11 Mayıs'a kadar uzatıldı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sokağa çıkma yasağının 11 Mayıs'a kadar uzatıldığını duyurdu.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını etkisini arttırmaya devam ederken, ülkeler salgınla mücadele kapsamında aldığı tedbirleri sıkılaştırıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşmasında Fransa'da ilan edilen sokağa çıkma yasağının 1 ay daha uzatılarak, 11 Mayıs tarihine kadar devam edeceğini duyurdu. Macron, salgınla mücadele kapsamında her vatandaşa maske temin etmeyi hedeflediklerini aktarırken, 11 Mayıs tarihinden itibaren ülkedeki durumun normale dönmesi durumunda okulların tekrar açılabileceğini söyledi. Fransız Cumhurbaşkanı, Avrupa Birliği sınırlarının yeni bir karara kadar kapalı tutulmaya devam edileceğini açıklarken, ülkede yapılması planlanan festivallerin Temmuz ortasına kadar ertelendiğini duyurdu. Macron, ülkede bulunan bar, restoran, sinema gibi toplu alanların 11 Mayıs'tan sonrada kapalı kalacağını dile getirdi. Cumhurbaşkanı, salgınla mücadele eden sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, "Bu sağlık krizi eksiklerimizi görmemize sebep oldu, özellikle medikal malzeme konusunda. Gereken dersleri aldık" ifadelerini kullandı.

Fransa'da toplam korona virüs vaka sayısı 136 bin 779'a, hayatını kaybedenler ise 14 bin 967'ye ulaştı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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