Fransa'da siyahi Floyd'un ABD'de polis şiddetiyle ölmesi protesto edildi Fransa'da başkent Paris'te ve çeşitli kentlerde, ABD'de polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi George Floyd için gösteri düzenlendi.

Fransa'da başkent Paris'te ve çeşitli kentlerde, ABD'de polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi George Floyd için gösteri düzenlendi.

Paris'te gösteri yasağına rağmen ABD Büyükelçiliğinin bulunduğu Concorde Meydanı'nda toplanan binlerce eylemci, polis şiddetini ve ırkçılığı protesto etti.

Polis, göstericilerin ABD Büyükelçiliğine yaklaşmasını engellemek için büyük barikat kurdu.

Eylemciler, "Floyd için adalet", "Adalet yoksa barış yok" sloganları attı. Irkçılık karşıtı dövizler de taşıyan göstericiler, ırkçılığa karşı yeterli adım atmaması nedeniyle hükümete tepki gösterdi.

Çok sayıda eylemci, siyahi kişilere karşı dayanışma göstermek için siyah elbiseler giydi.

Polisin meydana çıkan sokakta araçlarla barikat kurması üzerine kısa süreli gerginlik yaşandı. Göstericiler, polis araçlarının yanında eylem yaptıktan sonra Eyfel Kulesi'ne doğru yürüyüşe geçti.

Fransa'nın Lyon, Lille ve Bordeaux gibi kentlerinde de gösteriler düzenlendi.

Siyahi Amerikalı Floyd'un öldürülmesi?

Siyahi Amerikalı 46 yaşındaki George Floyd, dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis'te polisler tarafından gözaltına alınırken bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.?

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilmiş, olayla ilgili görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.?

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve protestolar, olayların başladığı Minneapolis'ten ülke genelinde pek çok kentte sıçramıştı.?

Floyd protestolarında yaşanan şiddet ve yağmalamalar nedeniyle başkent Washington ve New York da dahil en az 40 kentte gece sokağa çıkma yasağı getirilirken 25'e yakın kentte de Ulusal Muhafız Birlikleri polise destek sağlamak için devreye sokulmuştu.

Kaynak: AA