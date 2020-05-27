Fransa'da silahlı saldırıda 3 kişi öldü
Fransa'nın Saint-Varent semtinde düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
27.05.2020 20:17 | Son Güncelleme: 27.05.2020 20:17
Fransa'nın Saint-Varent semtinde düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Fransız basınında yer alan haberlerde, Saint-Varent'da silahlı saldırganın bir şirketin binasına girerek ateş açması sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiği ve 1 kişinin yaralandığı belirtildi.
Kendisine de ateş eden saldırganın ağır yaralandığı bildirildi.
Kaynak: AA