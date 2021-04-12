Fransa'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
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Fransa'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya
Fransa'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Fransa'da motosikletli şüpheli ya da şüphelilerce düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken,1 kişi de yaralandı.

Fransa'da motosikletli şüpheli ya da şüphelilerce düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken,1 kişi de yaralandı.

Fransa'nın başkenti Paris'teki bir hastanenin önünde silahlı saldırı düzenlendi. Yerel medya, saldırının motosikletli şüpheli ya da şüphelilerce düzenlendiğini duyurdu. Saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı ifade edildi. Güvenlik güçleri, olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü ifade etti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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