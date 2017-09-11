Fransa'da Sığınmacıların Duş Kabinleri Şehir Dışına Yerleştirilecek

Fransa'nın kuzeyindeki Calais kentinin dışına, sığınmacıların yararlanması amacıyla duş kabinleri kurulacağı bildirildi.



Pas-de-Calais Valiliğinden yapılan açıklamada, sığınmacıların kullanacağı duş kabinlerinin iki hafta içinde hazır hale getirileceği belirtildi.



Kabinlerin şehir merkezinde yığılmaları önlemek amacıyla şehir dışında kurulacağı ve sığınmacıların otobüslerle buralara götürüleceği aktarılan açıklamada, kurulacak duş kabinlerinin haftada 4 gün hizmet vereceği ve ihtiyaca göre sayısının artırılabileceği de ifade edildi.



Fransa'da Vahşi Orman (Jungle) olarak bilinen Calais Sığınmacı Kampı'nın geçen yıl devlet tarafından dağıtılması sonrası bölgede yeniden toplanmaları önlemek amacıyla sığınmacılara su ve yemek vermek yasaklanmıştı.



Çok sayıda dernek, bölgedeki yaklaşık 400 kişilik sığınmacı grubun içme suyu ve hijyen için su sağlanması yönünde yetkililere çağrıda bulunmuştu.



Konunun mahkemeye taşınması üzerine Lille İdare Mahkemesi, belediye ve valiliğin, sığınmacıların içme suyu ve duş ihtiyacının sağlanması için çalışma gerçekleştirilmesi yönünde karar almış, bu karara yapılan itirazı ise Danıştay reddetmişti.



Daha önce Lille İdare Mahkemesinin kararına Calais Belediyesi ile itiraz eden İçişleri Bakanlığı, Danıştayın kararından sonra, Calais kentine mobil duşlar konulacağını fakat sığınmacıların tekrar toplanmasını önlemek için kamp bölgesinden uzak yerlerin tercih edileceğini duyurmuştu.