Fransa'da şiddetli rüzgar nedeniyle bir kilisenin çan kulesi yıkıldı
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Fransa'da şiddetli rüzgar nedeniyle bir kilisenin çan kulesi yıkıldı

Fransa'da şiddetli rüzgar nedeniyle bir kilisenin çan kulesi yıkıldı
Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru - Haberler | Güncel

Fırtına nedeniyle 51 bölgesinde turuncu alarm verilen Fransa'da, Indre-et-Loire vilayetinde şiddetli rüzgar bir kilisenin çan kulesinin yıkılmasına ve çatısının uçmasına yol açtı.

Fırtına nedeniyle 51 bölgesinde turuncu alarm verilen Fransa'da, Indre-et-Loire vilayetinde şiddetli rüzgar bir kilisenin çan kulesinin yıkılmasına ve çatısının uçmasına yol açtı.

Meteoroloji İdaresinden yapılan açıklamada, ülke genelinde 51 bölge için fırtına alarmı verildiği belirtildi.

Açıklamada, fırtına nedeniyle şimşek, sağanak ve dolu görüleceği, rüzgarın hızının saatte 100 kilometreyi bulabileceği ifade edildi.

Indre-et-Loire'de bulunan Saint-Nicolas de Bourgueil kentinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir kilisenin çan kulesi yıkıldı, çatısı uçtu.

Turuncu alarm kapsamındaki bölgeler arasında başkent Paris ve çevresindeki vilayetler de yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

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