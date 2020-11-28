Fransa'da şiddetin faili polisler ırkçı hakarette bulunmadıklarını öne sürdü
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Fransa'da şiddetin faili polisler ırkçı hakarette bulunmadıklarını öne sürdü

28.11.2020 23:07 | Son Güncelleme: 28.11.2020 23:10
Fransa'da şiddetin faili polisler ırkçı hakarette bulunmadıklarını öne sürdü

Fransa'nın başkenti Paris'te Afrika kökenli bir kişiye şiddet uygulayan polisler, darp sırasında ırkçı hakarette bulunmadıklarını iddia etti.

Fransa'nın başkenti Paris'te Afrika kökenli bir kişiye şiddet uygulayan polisler, darp sırasında ırkçı hakarette bulunmadıklarını iddia etti.

Fransız basınındaki haberlere göre, Afrika kökenli Micheal Zecler'e şiddet uygulamaktan gözaltına alınan 4 polisin gözaltı süresi 24 saat uzatıldı.

Ulusal Polis Soruşturma Birimi (IGPN) yetkililerine ifade veren polisler, olay sırasında Zecler'e ırkçı hakarette bulunmadıklarını öne sürdü.

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Polislerin kendisine "pis zenci" şeklinde hakaret ettiğini belirten Zecler'in darbedildiğini gösteren video kayıtlarında ses bulunmuyor.

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Diğer yandan, Fransa'daki aşırı sol lideri Jean-Luc Melenchon, söz konusu şiddet olayı nedeniyle Paris Emniyet Müdürü Didier Lallement'ı istifaya çağırdı.

Boyun Eğmeyen Fransa hareketinin lideri ve milletvekili Melenchon, tartışmalı yasa tasarısına karşı yapılan bir gösteri öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, protestoları şiddetle bastırmakta suçladığı Lallement'ın görevi bırakarak, huzur bulacağı bir yere gitmesi gerektiğini söyledi.

Cumartesi günü Paris'in 17. bölgesinde genç müzik yapımcısı Zecler, stüdyosuna girdiği sırada arkasından içeri giren ikisi üniformalı 3 polis memuru tarafından şiddete maruz kalmış, 20 dakika boyunca polislerce darbedilmişti. Zecler'in imdat çığlıklarıyla ofisin arka kapısından yardıma gelen komşularını gören polisler, Zecler'i bırakarak stüdyodan çıkmış ve takviye ekip çağırmıştı. Gelen ekipten bir polis memuru içeriye biber gazı kapsülü fırlatmış Zecler'in çıkmasını sağlamıştı.

Karakola götürülerek 48 saat nezarette tutulan Zecler'e yönelik güvenlik kamerası görüntülerinin medyaya yansımasının ardından Paris savcılığı Zecler'i serbest bırakmış, tepkiler üzerine şiddete başvurmaktan 4 polisi görevden uzaklaştırmıştı.

Hükümetin yürürlüğe koymaya hazırlandığı, bir polis memurunun veya bir jandarmanın "yüzünün görüntüsünü veya diğer kimlik unsurlarını" paylaşanların 1 yıl hapis ve 45 bin avro para cezasına çarptırılmasını öngören genel güvenlik yasa tasarısının tartışıldığı Fransa'da, son zamanlarda polis şiddetine yönelik çok sayıda farklı olaylara ait görüntülerin ortaya çıkması tasarıya yönelik kaygıları artırıyor.

Tepkilerin artması üzerine Fransa Başbakanı Jean-Castex, tasarının güvenlik güçlerinin görüntülerinin yayımlanmasını yasaklayan tartışmalı 24. maddesinin yeniden yazılması için bağımsız komisyon oluşturulacağını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

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