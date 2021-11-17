Fransa'da şiddet eylemi hazırlığındaki iki aşırı sağcı gözaltına alındı - Haberler
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Fransa'da şiddet eylemi hazırlığındaki iki aşırı sağcı gözaltına alındı

AA / Esra Taşkın - Haberler | Güncel
Fransa'da şiddet eylemi hazırlığındaki iki aşırı sağcı gözaltına alındı

Fransa'da İç İstihbarat Birimi (DGSİ), şiddet eylemi hazırlığında oldukları gerekçesiyle iki aşırı sağcıyı gözaltına aldı.

Fransa'da İç İstihbarat Birimi (DGSİ), şiddet eylemi hazırlığında oldukları gerekçesiyle iki aşırı sağcıyı gözaltına aldı.

CNews'in haberine göre, DGSİ tarafından Telegram üzerinden yazışmalarından eylem hazırlığında oldukları fark edilen iki şüpheli, Fransa'nın güneybatısındaki iki ilde gözaltına alındı.

Söz konusu yazışmalarda, şüphelilerin eylem için "silah alımına" dair konuşmalar yaptığı belirtildi.

Terörle Mücadele Ulusal Savcılığı (PNAT), bu kişiler hakkında, "terör örgütü kurma ve çevrimiçi iletişim yoluyla bir terör eylemini provoke etme" suçlamasıyla ön soruşturma başlatmıştı.

Öte yandan, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah, mühimmat ve patlayıcı yapımında kullanılan malzeme bulundu.

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AA / Esra Taşkın - Son Dakika Haberleri

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