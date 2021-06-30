Fransa'da Senato yeni terörle mücadele yasasını onayladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fransa'da Senato yeni terörle mücadele yasasını onayladı

Fransa'da Senato yeni terörle mücadele yasasını onayladı
Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru - Haberler | Güncel

Fransa'da parlamentonun üst kanadı Senato, 3 Haziran'da Ulusal Mecliste onaylanan yeni terörle mücadele ve istihbarat yasa tasarısını değişikliklerle kabul etti.

Fransa'da parlamentonun üst kanadı Senato, 3 Haziran'da Ulusal Mecliste onaylanan yeni terörle mücadele ve istihbarat yasa tasarısını değişikliklerle kabul etti.

Senatoda dün gece yapılan oylamada, 2015'teki saldırılardan sonra ilan edilen olağanüstü halin (OHAL) kaldırılmasının ardından Ekim 2017'de yürürlüğe giren İç Güvenlik ve Terörle Mücadeleyi Güçlendirme Yasası'nda (SILT) yer alan geçici tedbirleri kalıcı hale getirecek tasarı 27'ye karşı 251 evet oyuyla kabul edildi. Oylamada, 66 senatör ise çekimser kaldı.

Senatörler, SILT'in temelini oluşturan ancak OHAL'den kaynaklı olduğu için geçici olan ev aramaları, güvenlik alanı oluşturulması, ibadet yerlerinin kapatılması, herhangi bir suçlama yöneltilmemiş ancak şüpheli kişilere yönelik kısıtlama önlemlerinin kalıcı hale getirilmesini onayladı.

Diğer yandan Senato, terörle ilişkili eylemlerden mükerrer suç halinde en az 3, normalde en az 5 yıl hapis cezasına mahkum olanlardan serbest bırakılanların idari kontrol ve takip süresinin 1 yıldan 2 yıla çıkarılmasını kabul etmedi, bunun yerine bu kişilerin sadece sosyal rehabilitasyona değil izlenmesini öngören adli tedbiri tasarıya dahil etti.

Tasarının ilk halinde bulunan istihbarat kısmındaki, telekom operatörleri tarafından sağlanan internet arama verilerinin analiz edilmesine imkan tanıyan algoritma kullanımını aynen kabul eden Senato, bu tekniğin URL bağlantılarına genişletilmesini ise deneme süresiyle sınırladı.

En hassas dokümanlar, gizlilik kaldırılmasından muaf tutuldu

Bazı arşivlere akademik araştırma amacıyla erişimin serbest hale getirilmesini onaylayan Senato, bazı en hassas dokümanların 50 yılda gizlilik derecesinin kaldırılmasından istisna tutulmasını dahil etti.

Senato ayrıca, terör eylemiyle bağlantılı olduğu şüphesiyle ibadet yerlerini ve ona bağlı mekanları da kapatmaya olanak sağlayan maddeyi, "ibadet yerinin yöneticisi ya da tüzel bir kişi tarafından doğrudan ya da dolaylı olarak yönetilen, işletilen veya finanse edilen yerleri" de kapsayacak şekilde genişletti.

Solcu senatörler, yasa tasarısına ve yapılan değişikliklere sert tepki gösterdi.

Senatoda, tasarının Ulusal Mecliste onaylanan metin üzerinde değişiklik yapılarak kabul edilmesi, doğrudan yasalaşmasının önüne geçti.

Tasarının yasalaşması için milletvekilleri ve senatörlerin ortak bir metin üzerinde uzlaşması gerekiyor. Eğer uzlaşma sağlanamazsa, tasarı parlamentonun iki kanadında da yeniden ele alınacak ancak son söz Ulusal Mecliste olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

LGS kapsamında merkezi sınav sonuçları açıklandı
LGS kapsamında merkezi sınav sonuçları açıklandı
Son dakika gündem: Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamında 6 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları 'meb.gov.tr' adresinden açıklandı.
Son dakika gündem: Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamında 6 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları "meb.gov.tr" adresinden açıklandı.
Başkentte eşi tarafından öldürülen doktor Zeynep Öğredici'nin oğlu ifadesinde olay gününü anlattı Açıklaması
Başkentte eşi tarafından öldürülen doktor Zeynep Öğredici'nin oğlu ifadesinde olay gününü anlattı Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Devlet Bahçeli Binali Yıldırım Mehmet Özhaseki Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Şevval Şahin Şeyma Subaşı Kerem Kamışlı
Spor Ali Koç Burak Elmas Aziz Yıldırım Mustafa Cengiz Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Fransa'da Senato yeni terörle mücadele yasasını onayladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.6.2021 13:53:21. #1.15#

title