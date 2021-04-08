Fransa'da Senato tartışmalı genel güvenlik yasa tasarısını onayladı
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Fransa'da Senato tartışmalı genel güvenlik yasa tasarısını onayladı

Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru - Haberler | Güncel
Fransa'da Senato tartışmalı genel güvenlik yasa tasarısını onayladı

Fransız Senatosu, ülke genelinde protestolara neden olan genel güvenlik yasa tasarısını kabul etti.

Fransız Senatosu, ülke genelinde protestolara neden olan genel güvenlik yasa tasarısını kabul etti.

Senatoda ele alınan ve bazı maddeleri yeniden yazılan tasarı, 98 "hayır" oyuna karşı 241 "evet" oyuyla onaylandı.

Tasarının yürürlüğe girmesi için Ulusal Meclis tarafından da kabul edilmesi gerekiyor. 22. maddesi, polislerin ve jandarmanın gösterileri izlemek için insansız hava araçları kullanmasını içerin tasarıda, polisin kamusal alanda çekilmiş görüntüleri kullanma yetkisi genişletilirken, gösterilerde helikopter ya da insansız hava araçlarının çektiği videoların yayınlanmasına da imkan tanınıyor.

Tasarının, güvenlik güçlerinin görüntülerini yayınlayanlara 1 yıl hapis ve 45 bin avroya kadar para cezası verilmesini öngören 24. maddesinin artan tepkiler üzerine yeniden düzenlenmesi kararlaştırılmıştı.

Genel güvenlik yasa tasarısı polis şiddetine yol açacağı ve özgürlükleri kısıtlayacağı gerekçesiyle ülkede protesto gösterilerine neden olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

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