Fransa'da Senato "ayrılıkçı" yasa tasarısına resmi spor müsabakalarında başörtüsü yasağını ekledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fransa'da Senato "ayrılıkçı" yasa tasarısına resmi spor müsabakalarında başörtüsü yasağını ekledi

Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan - Haberler | Güncel
Fransa'da Senato 'ayrılıkçı' yasa tasarısına resmi spor müsabakalarında başörtüsü yasağını ekledi

Fransız Senatosunda "ayrılıkçı" yasa tasarısına, spor federasyonlarının resmi müsabakalarında başörtüsünün yasaklanmasını içeren maddenin eklenmesi kararlaştırıldı.

Fransız Senatosunda "ayrılıkçı" yasa tasarısına, spor federasyonlarının resmi müsabakalarında başörtüsünün yasaklanmasını içeren maddenin eklenmesi kararlaştırıldı.

Senatoda, Müslümanları hedef aldığı gerekçesiyle eleştirilen tasarı görüşülürken, merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisi'nden (LR) Senatör Stephane Piednoir, tasarıya yeni madde eklenmesini teklif etti.

137 "hayır" oyuna karşı 183 "evet" oyuyla kabul edilen maddeye göre, spor federasyonlarının resmi müsabakalarında seyirci ve sporcuların başörtüsü takması yasaklandı.

Maddenin yürürlüğe girmesi için Ulusal Meclis'in de onayı gerekiyor.

Fransa Spor Bakanı Roxana Maracineanu, yaptığı açıklamada, spor müsabakalarının yapıldığı yerlerin kamuya açık alan olarak değerlendirilmesi gerektiğini ve buralarda laiklik prensiplerinin geçerli olduğunu belirtti.

Maracineanu, bu konuda çalışma yapacaklarını ancak bu maddenin tasarıya eklenmesini istemediğini söyledi.

Senato'da ayrıca spor federasyonlarının tüzükte dini propagandanın yasak olduğuna yönelik ibarenin yer almasını zorunlu kılan maddenin tasarıya eklenmesine karar verildi.

Senato'da geçen hafta yasa tasarısına, okul gezilerinde öğrencilere refakat eden annelerin ve 18 yaşından küçük kızların kamuya açık alanlarda başörtüsü takmalarını, havuzlarda tesettür mayonun giyilmesini yasaklayan maddelerin eklenmesi kararlaştırılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Hulusi Akar Meral Akşener Ahmet Davutoğlu
Magazin Esra Erol Demet Özdemir Murat Yıldırım İbrahim Tatlıses
Spor Cenk Tosun Caner Erkin Ümit Öztürk Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ankara Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Fransa'da Senato "ayrılıkçı" yasa tasarısına resmi spor müsabakalarında başörtüsü yasağını ekledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 22:56:41. #1.15#
title