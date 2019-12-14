Fransa'da sarı yelekliler yeniden sokaklarda (2)
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Fransa'da sarı yelekliler yeniden sokaklarda (2)

Protestolardan detaylar Yürüyüşten detaylar Bir protestocunun polis tarafından gözaltına alınması PARİS - Fransa'da sarı yelekliler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un politikalarını protesto etmek için başkent Paris'te yeniden sokağa çıktı.

14.12.2019 19:43 | Son Güncelleme: 14.12.2019 19:46

Protestolardan detaylar

Yürüyüşten detaylar

Bir protestocunun tarafından gözaltına alınması PARİS - 'da sarı yelekliler, Cumhurbaşkanı 'un politikalarını protesto etmek için başkent Paris'te yeniden sokağa çıktı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Fransa'da sarı yelekliler yeniden sokaklarda (2)
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