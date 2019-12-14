: Fransa'da sarı yelekliler yeniden sokaklarda (2)

14.12.2019 19:43 | Son Güncelleme: 14.12.2019 19:46

Protestolardan detaylar

Yürüyüşten detaylar

Bir protestocunun polis tarafından gözaltına alınması PARİS - Fransa'da sarı yelekliler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un politikalarını protesto etmek için başkent Paris'te yeniden sokağa çıktı.

Kaynak: AA

Haber Videosu