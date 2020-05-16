Fransa'da "Sarı Yelekliler" yeniden sokağa indi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Fransa'da "Sarı Yelekliler" yeniden sokağa indi

Fransa'da korona virüs salgını nedeni ile gösteri ve yürüyüşlerin yasak olmasına rağmen Sarı Yelekliler yeniden sokağa indi.

Fransa'da
16.05.2020 22:57 | Son Güncelleme: 16.05.2020 22:58

Fransa'da korona virüs salgını nedeni ile gösteri ve yürüyüşlerin yasak olmasına rağmen Sarı Yelekliler yeniden sokağa indi.

Fransa'da korona virüs salgını ile mücadele kapsamında gösteri ve yürüyüşlere izin verilmezken, Sarı Yelekliler yeniden sokaklara indi. Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Rebuplique Meydanı'nda Sarı Yelekliler korona virüs salgınına rağmen gösteri yapmak istedi. Sarı Yelekliler, 10'ar kişilik gruplar halinde farklı noktalarda toplanarak, hükümet karşıtı sloganlar attı. Protestoya 100'e yakın kişi katılırken, polis bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Gösteri sırasında bir şahıs polisin kendi fotoğrafını çektiğini iddia ederek, polisin çektiği fotoğrafı silmesi için üzerine yürüdü. Göstericinin polisin üzerine yürümesinin ardından arbede yaşanırken, polis bazı göstericileri gözaltına aldı. Polis, gözaltına aldığı göstericileri kimlik kontrolü sonrası serbest bıraktı. Sarı Yeleklilerin, gösteri sırasında maske takmadığı ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü.

Öte yandan Fransa'da korona virüs salgını nedeni ile 10 kişiden fazla insanın bir araya gelmesine izin verilmiyor. - PARİS

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Baba, oğlunun ölümüne neden olan sürücüyü 4 yıl sonra sokak ortasında öldürdü Haber
Baba, oğlunun ölümüne neden olan sürücüyü 4 yıl sonra sokak ortasında öldürdü
Eski karısının 10 yıl boyunca cinsel saldırısına uğrayan Ukraynalı erkek yaşadıklarını anlattı Haber
Eski karısının 10 yıl boyunca cinsel saldırısına uğrayan Ukraynalı erkek yaşadıklarını anlattı
ABD'li 118 yıllık firma JCPenney, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusunda bulundu Haber
ABD'li 118 yıllık firma JCPenney, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusunda bulundu
Çalışırken devrilen traktörün altında çiftçi hayatını kaybetti Haber
Çalışırken devrilen traktörün altında çiftçi hayatını kaybetti
Arka Sokaklar'ın 553. bölüm fragmanı yayınlandı! Koronavirüse yakalanan Hüsnü Çoban'ın durumu ağırlaşıyor Haber
Arka Sokaklar'ın 553. bölüm fragmanı yayınlandı! Koronavirüse yakalanan Hüsnü Çoban'ın durumu ağırlaşıyor
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Terörle mücadelede ya olacağız ya da öleceğiz Haber
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Terörle mücadelede ya olacağız ya da öleceğiz
Siyasi Partiler Kanunu'nu değiştirme çağrısı yapan Bahçeli, iki liderin seçime girmesini istemiyor
Siyasi Partiler Kanunu'nu değiştirme çağrısı yapan Bahçeli, iki liderin seçime girmesini istemiyor
Belediye görevlileri inceledi, Antalya'da esrarengiz sarı tabakanın ne olduğu ortaya çıktı
Belediye görevlileri inceledi, Antalya'da esrarengiz sarı tabakanın ne olduğu ortaya çıktı
Yayınlanan otopsi raporunda Kobe Bryant'ın kanında, uyku bozukluğu tedavisinde kullanılan ilaç tespit edildi
Yayınlanan otopsi raporunda Kobe Bryant'ın kanında, uyku bozukluğu tedavisinde kullanılan ilaç tespit edildi
Hazal Kaya, oğlu Fikret Ali'nin yüzüne yapılan Ali Atay montajına espriyle karşılık verdi: Hoş değil ya
Hazal Kaya, oğlu Fikret Ali'nin yüzüne yapılan Ali Atay montajına espriyle karşılık verdi: Hoş değil ya
Nusret, 25 bin kişiye dağıttığı hediyelerin sahiplerine ulaştığı anların görüntülerini paylaştı
Nusret, 25 bin kişiye dağıttığı hediyelerin sahiplerine ulaştığı anların görüntülerini paylaştı
Kırklareli Valisi Bilgin: İlde koronadan ölen 28 hastanın 10'unda D vitamini eksikliği var
Kırklareli Valisi Bilgin: İlde koronadan ölen 28 hastanın 10'unda D vitamini eksikliği var
45 gündür kayıp olan liseli İrem, gece saatlerinde kent merkezinde bulundu
45 gündür kayıp olan liseli İrem, gece saatlerinde kent merkezinde bulundu
ABD'de ilk koronavirüs vakasının tarihi daha erken olabilir
ABD'de ilk koronavirüs vakasının tarihi daha erken olabilir
Almanya'da koronavirüs tedbirlerine karşı yapılan eylemler ülke geneline yayıldı
Almanya'da koronavirüs tedbirlerine karşı yapılan eylemler ülke geneline yayıldı
İran'da ordu çekirge istilasına karşı harekete geçiyor
İran'da ordu çekirge istilasına karşı harekete geçiyor
Anne, çocuğunu balkonda unuttu itfaiyenin seslenmesini bile duymadı
Anne, çocuğunu balkonda unuttu itfaiyenin seslenmesini bile duymadı
Antalya'da yumurta pişirirken orman yangını çıkaran kişi gözaltına alındı
Antalya'da yumurta pişirirken orman yangını çıkaran kişi gözaltına alındı
Sahte belgeyle Bartın'a gelen 12 işçiden 1'inde koronavirüs çıktı
Sahte belgeyle Bartın'a gelen 12 işçiden 1'inde koronavirüs çıktı
Altınordu, Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in transferinden gelecek parayı bekliyor
Altınordu, Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in transferinden gelecek parayı bekliyor
Şakayık çiçeğine zarar veren yandı! Cezası 60 bin TL
Şakayık çiçeğine zarar veren yandı! Cezası 60 bin TL
İstanbul'da ısınan hava sonrasında sahillere akın eden vatandaşlar, koronavirüs önlemlerine uymadı
İstanbul'da ısınan hava sonrasında sahillere akın eden vatandaşlar, koronavirüs önlemlerine uymadı
15 ilde 16-19 Mayıs arasındaki sokağa çıkma yasağı başladı! İşte yasağın kapsamı ve açık olan yerler
15 ilde 16-19 Mayıs arasındaki sokağa çıkma yasağı başladı! İşte yasağın kapsamı ve açık olan yerler
İspanyol devi Barcelona Pique'nin boşluğunu Çağlar Söyüncü ile doldurmayı planlıyor
İspanyol devi Barcelona Pique'nin boşluğunu Çağlar Söyüncü ile doldurmayı planlıyor
Kayseri'de dün ezan 4 dakika geç okununca vatandaşlar oruçlarını geç açtı
Kayseri'de dün ezan 4 dakika geç okununca vatandaşlar oruçlarını geç açtı
Koronavirüslü olduğunu söyleyen alkollü kişi, gece vakti ortalığı ayağa kaldırdı
Koronavirüslü olduğunu söyleyen alkollü kişi, gece vakti ortalığı ayağa kaldırdı
Koronavirüs korku ölçeği araştırması: Kadınlar, erkeklerden daha fazla korkuyor
Koronavirüs korku ölçeği araştırması: Kadınlar, erkeklerden daha fazla korkuyor
Tarım ve Orman Bakanlığı, 50 bin ton patates ihracatına izin verdi
Tarım ve Orman Bakanlığı, 50 bin ton patates ihracatına izin verdi
Arjantin'de sözleşmesi bitecek futbolcuların kontratları 6 ay uzatıldı
Arjantin'de sözleşmesi bitecek futbolcuların kontratları 6 ay uzatıldı
6 ilde Mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı Meteoroloji'den yeni uyarı geldi
6 ilde Mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı Meteoroloji'den yeni uyarı geldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Cem Yılmaz Ebru Şallı Hatice Çarpar Burcu Esmersoy
Spor Can Bartu Bülent Uygun Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Adana Bakan Antalya Gaziantep
Şu an buradasınız: Fransa'da "Sarı Yelekliler" yeniden sokağa indi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.5.2020 01:14:58. #1.14#
title