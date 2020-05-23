Fransa'da "Sarı Yelekliler" yeniden eylem için sokağa indi
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Fransa'da "Sarı Yelekliler" yeniden eylem için sokağa indi

Fransa'da korona salgınına rağmen Sarı Yelekliler yeniden sokaklara inerek eylem yaptı.

Fransa'da
23.05.2020 22:27 | Son Güncelleme: 23.05.2020 22:31

Fransa'da korona salgınına rağmen Sarı Yelekliler yeniden sokaklara inerek eylem yaptı.

Fransa'da korona virüs salgını hala devam etmesine rağmen Sarı Yelekliler her hafta sokaklara inerek, eylem yapmaya devam ediyor. Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Republique Meydanı'ında toplanan 30 kişilik grup, Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ve polis karşıtı sloganlar attı. Sarı Yelekliler, bugün gerçekleştirdikleri eylemlerde dikkat çekmeden bir araya gelmek için Sarı Yelekliler grubuna ait hiçbir renk ve işareti üstlerinde taşımadığı görüldü. Polis, bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, yakınlarda bulunan Geroges Pompidou Meydanı'nda da eylem ihbarı alınca destek kuvvet istedi.

Öte yandan Fransa'da korona virüs salgını ile mücadele kapsamında 10 kişiden fazla insanın bir araya gelmesine ve gösteri yapmasına izin verilmiyor. - PARİS

Kaynak: İHA

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