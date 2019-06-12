Fransa'da Sarı Yelekliler paketine 'İslam reformu' da girdi
Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, aylardır devam eden Sarı Yelekliler gösterilerine cevap olarak hükümet politikasını değiştireceğini açıklayarak yeni reform paketini tanıttı. Pakette ülkedeki İslam konusunun de ele alınması dikkat çekti
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, aylardır devam eden Sarı Yelekliler gösterilerine cevap olarak hükümet politikasını değiştireceğini açıklayarak, yeni bir reform paketi açtı. Pakette ülkedeki İslam konusunun de ele alınması dikkat çekti.
Eylemlere atıfta bulunarak 'ikinci perde' şeklinde adlandırılan reformun sunumunu Başbakan Edouard Philippe mecliste yaptı. Philippe, hükümetin 2021 seçimlerine kadar politikasını 'çevre ve sosyal adalet' çerçevesinde sürdüreceğini söyledi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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