Fransa'da Sarı Yelekliler Otoyol Gişesini Ateşe Verdi

Fransa'nın Bandol kentinde sarı yeleklilerin otoyol gişesini ateşe vermesiyle ilgili 17 kişi gözaltına alındı.Le Parisien gazetesinin haberine göre, dün gece sarı yeleklilerin Bandol kentinde otoyol gişesini kundaklamasıyla ilgili 17 kişi gözaltına alındı. Yangın nedeniyle A50 otoyolunun bir bölümü her iki yönde trafiğe kapatıldı.

MİLYONLARCA EURO ZARAR VERDİLER

Otoyol işletmecisi Vinci, dün yaptığı yazılı açıklamada, gösterilerin yollarda milyonlarca avro zarara neden olduğunu söylemişti. Eylemciler, gösteriler başladığından bu yana ülke genelinde çok sayıda cadde ve yolda blokaj eylemi yaptı.

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan ancak daha sonra Macron yönetimine yönelik öfkeye ve isyana dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline dönüştü.

2 BİN 341 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Macron ve yönetiminden ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor. Sarı yelekliler, bunun yanında hayatlarını yakından ilgilendirecek konuların ve bununla ilgili çıkacak yasaların referandum yoluyla halka sorulmasını istiyor.

Gösterilerde şu ana kadar 8 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 4 bin 341 kişi gözaltına alındı, binden fazla kişi yaralandı.

Kaynak: AA