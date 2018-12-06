Fransa'da 'Sarı Yelekliler' Olarak Bilinen Eylemcilere Asker Müdahale Edecek
Fransa'da meydana gelen olaylar her ne kadar hükümetin açıklamalarıyla dinse de, hafta sonu için daha büyük bir eylem çağrısı yapıldı. Sarı Yelekliler'in karşısına, askerlerin çıkması bekleniyor.
Fransa'da 17 Kasım tarihinden bu yana göstericiler özellikle hafta sonları olmak üzere Paris merkezli eylemler gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz Cumartesi ve Pazar günleri şiddet eylemlerinin arttığı Paris'te, hükümet uzlaşı için adımlarını attı ancak Sarı Yelekliler bu durumdan memnun değil.
Özellikle diğer kentlerde meydana gelen öğrenci eylemleri ile birlikte cumartesi günü dev bir gösteri bekleniyor.
EN BÜYÜK EYLEM
Macron'dan istifa bekleyen ve hükümetin adımına karşılık "ekmek kırıntısı değil ekmeğin kendisini istiyoruz" diyen Sarı Yelekliler eylemleri bırakmayacağını açıklayarak cumartesi günü için dev miting çağrısı yapmıştı.
Şiddetsiz bir eylem planlayan Sarı Yelekliler'in gösterisi karşısında, hükümet adına askeri hazırlığın kapıda olduğu söylentisi yayılıyor. Özellikle haftalardır sokakları yakıp yıkan öğrenci ve Sarı Yelekliler karşısında OHAL'in sona ermesiyle kışlaya dönen askerlerin yeniden çıkartılması gündemde.
SARI YELEKLİLER SERT MESAJLARINA DEVAM ETTİ
Hükümetin vergi erteleme ve zam iptali konusunda attığı adımlara karşılık sert mesajlarını vermeye devam eden Sarı Yelekliler'in eylem hazırlığı hem hükümet hem de halk açısından korkuyla karşılanıyor. Bu korku karşısında da askerin yeniden sokağa çıkma konusunda adım atması durumu kuvvetleniyor.
Fransa'da en son 13 Kasım 2015 tarihinde, 130 kişinin öldüğü terör saldırısı sonrasında çıkartılan OHAL kapsamında askerler 2 yıl boyunca sokaklarda ağır silahlar ile nöbet tutmuştu.
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FRANSA YANARSA KOŞA KOŞA GİDER BENZİN DÖKERİM.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Burada abuk, subuk yorum yazan az gelişmiş, az bilen, az görenler, bu iş Fransa''da kalır mı sanıyorsunuz? 1968 olaylarını babanıza, dedenize sorun. 1789 Paris''ini de tarih kitaplarını açıp yeniden okuyun. Fransız''ları sevmeyebilirsiniz ama onlar bir şeyi başlatırlarsa bütün dünya az veya çok bundan nasibini alır. Onlar demokrasinin, hürriyetin bedelini ödemeyi bilirler. Bu bedel de ekseriya kandır.Cevap Yaz 2 Yayından KaldırKÜRŞAT: Bişey olmaz. Asker iner ya bütün sivilleri bastırır, Avrupa birliği ile ilişkileri zora girer ve sonraki seçimde Macron gider. Yada tam iç savaş çıkar Fransa çok büyük ekonomik zarara girer ve Fransa orda biter.Yayından KaldırTIRCI OSMAN: bize hikaye anlatma, hayatınız yalan palavra, dünyayı yediniz bitiremediz, bize martaval okuma, ne haliniz varsa görünYayından Kaldır
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SARI YELEKLILER ARAKANIZDAYIZ KENDINIZIDE YAKINCevap Yaz Yayından Kaldır