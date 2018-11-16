Fransa'da 'Sarı Yelekliler' Korkusu: 1500 Noktada Eylem, 100 Yola Kapatma!

FRANSA'da hükümetinin akaryakıt fiyatlarına koyduğu ek vergileri tepkiyle karşılayan ve sosyal medya üzerinden 'Sarı Yelekliler' adı altında örgütlenen eylemciler, yarın ülke genelinde protesto gösterileri düzenlemeye hazırlanıyor. Eylemi herhangi bir sendika ya da kuruluşun üstlenmemesi nedeniyle eylemcilerin hangi güzergahlarda hareket edeceği bilinmiyor

GÜVENLİK ENDİŞESİ

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan çalışmaya göre, en az bin 500 ayrı noktada eylem planlanıyor. Ülke genelinde bazı mülkü amirlere 100 civarında yolun bloke edileceği yönünde bilgi gelmesi üzerine, İçişleri Bakanlığı gereken güvenliği alamama endişesini yaşıyor. Bakanlık, protesto gösterileri kapsamında izin alınması için yapılan başvuruların azlığı nedeniyle ne düzeyde önlem alınması gerektiğini net olarak bilemiyor.

Sarı Yelekliler örgütü ise sosyal medya paylaşımlarında, ülkenin oldukça önemli otoyol ve diğer bazı yollarının bloke edileceğini açıkladı. İçişleri Bakanı ise, izinsiz eylemlerde yolların bloke edilmesine asla izin verilmeyeceğini bildirdi.