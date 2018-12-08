Fransa'da 'Sarı Yelekliler'in Eylemleri Sürüyor (2)

– Fransa'da 'Sarı Yelekliler'in protesto eylemleri başladı. Polis şu ana kadar 500'e yakın kişili gözaltına alındı. Demirören Haber Ajansı sıcak bölgede gelişmeleri takip ediyor.

Bugünkü eylemlerde şu ana kadar 500 kişinin gözaltına alındığı belirtilirken; sabah saatlerinden bu yana Paris'in Şanzelize Meydanı'nda binlerce protestocunun toplandığını açıkladı.

Fransa genelinde yaklaşık üç hafta önce başlayan ve akaryakıt fiyatlarına yapılan zamların protesto edildiği eylemler sürüyor. Eylemler kapsamında şu ana kadar 1,500'den fazla kişinin gözaltına alnıdığı; en az üç kişinin hayatını kaybettiği ve 222'si polis olmak üzere 1,000'den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.

Fransa Başbakanı Edouard Phillippe, 4 Aralık'ta yaptığı açıklamada akaryakıta ilişkin 1 Ocak'ta uygulamaya girmesi planlanan vergilerin altı ay boyunca geçici olarak ertelendiğini açıklamış; fakat söz konusu ertelemenin olumsuz tepki almasıyla Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, zammın tamamen iptal edildiğini duyurmuştu.

Açıklamaların ardından eylemlerin etkisini azaltmasının ardından bugün Fransa genelinde gerçekleşecek olan protestolarda 8 bini Paris'te olmak üzere toplam 89 bin polis görev alacak ve Eyfel Kulesi, çeşitli mağaza ve müzelerin bugün kapalı olacak.

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, hükümet karşıtı protestoların bir "canavar" oluşturduğunu söyledi. - Duruel