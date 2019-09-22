Fransa'da sarı yelekliler gösterilerin 45. haftasında sokaklarda

22.09.2019 00:02

Fransa'da sarı yelekliler, gösterilerin 44'üncü haftasında Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin politikalarını protesto etmek için yeniden sokağa çıktı.

Akaryakıt zamları ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan, ancak daha sonra Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri, yoğun güvenlik önlemleri altında devam etti.

Paris'te gösteri yasağına rağmen Champs-Elysees Caddesi'ne girmeye çalışan eylemciler ile polis arasında gerginlik yaşandı. Polis göstericilere biber gazıyla müdahale etti.

Polis, aynı zamanda Saint-Lazare tren garına girmeye çalışan eylemcileri biber gazı kullanarak engelledi.

Bercy Parkı'nda bulunan bir grup sarı yelekli de, araçlara çeşitli maddeler attı. Polis, göstericilere biber gazı kullandı.

Ülkenin çeşitli kentlerinde de eylemler yapıldı.

Gösterilerde 163 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

İklim gösterisi

Öte yandan çevreciler de, iklim değişikliğine dikkati çekmek Paris'te gösteri düzenlendi. Saint-Michel Bulvarı'nda eyleme katılan siyah maskeli bir grup ile polis arasında gerginlik yaşandı. Polis, çeşitli maddeler atan protestoculara biber gazıyla müdahale etti. Eylemciler ayrıca birçok mağazanın camını kırdı.

Başkentte hükümetin emeklilik yasasında yapmayı öngördüğü değişiklikleri protesto etmek için de eylem yapıldı.

Gösterilerde 7 bin 500 polis görev yaptı.

Paris'te gösteriler nedeniyle 30'a yakın metro durağı kapatıldı. Polis, Champs-Elysees Caddesi'nde, Trocadero Meydanı'nın yanı sıra Ulusal Meclis, Başbakanlık, Eyfel Kulesi, Notre-Dame Katedrali çevresinde eylem yapılmasını yasakladı.

Sarı yeleklilerin eylemleri, 17 Kasım 2018'den bu yana devam ediyor.

Gösterilerde şu ana kadar 11 kişi hayatını kaybetti, bin 797'si polis 4 bin 245 kişi yaralandı ve 12 bin 107 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA