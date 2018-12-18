Fransa'da Sarı Yelekliler Eyleminde Görevlendirilen Polislere İkramiye

Fransa hükümeti, "Sarı Yelekliler" eylemleri sırasında görevlendirilen 111 bin polise 300 Euro ikramiye vereceğini açıkladı.

Fransa'da Emmanuel Macron hükümeti bir aydır "Sarı Yelekliler" eylemleri sırasında görev alan 111 bin polise 300 Euro ikramiye vereceğini açıkladı. Hükümet açıklamayı Alliance Sendikasının polis görevlilerine eylem çağrısında bulunmasının ardından yaptı.

Fransa'da, Sarı Yelekliler'in ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlattıkları eylemleri, daha sonra Macron hükümetine yönelik isyana dönüştü. Bu durumun ardından Cumhurbaşkanı Macron, eylemcilerin sesini duyduğunu, asgari ücretin 2019 yılından itibaren 100 Euro artacağını, fazla mesailerin vergiler ve harçlar olmadan ödeneceğini, ayda 2 bin Euro'nun altında kazanan emeklilere yönelik sosyal güvenlik vergisindeki artışın iptal edeceğini açıklamıştı. Sarı Yelekliler bu vaatleri yeterli bulmayarak eylemlere devam edeceğini açıklamıştı. - PARİS

Kaynak: İHA