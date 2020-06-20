Fransa'da 'Sarı Yelekliler' 2 ay sonra yeniden sokağa döküldü- EK BİLGİLERLE

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KIRMIZI BOYALARLA SAĞLIK BAKANLIĞINI BOYADILARFransa Sağlık Bakanlığı'nın önünde toplanan protestocular, bakanlığın koronavirüs (Covid-19) salgınında yetersiz olduğunu belirtmek için binanın girişini kırmızıya boyadı.
20.06.2020 16:12 | Son Güncelleme: 20.06.2020 16:27
KIRMIZI BOYALARLA SAĞLIK BAKANLIĞINI BOYADILAR
Fransa Sağlık Bakanlığı'nın önünde toplanan protestocular, bakanlığın koronavirüs (Covid-19) salgınında yetersiz olduğunu belirtmek için binanın girişini kırmızıya boyadı. Söz konusu kırmızı boyanın, 'kanı' sembolize ettiği belirtildi. Protestocular ayrıca bakanlığın önüne madalya şeklinde kesilmiş bir karton bıraktı.
Kaynak: DHA