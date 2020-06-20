Fransa'da 'Sarı Yelekliler' 2 ay sonra yeniden sokağa döküldü
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Fransa'da 'Sarı Yelekliler' 2 ay sonra yeniden sokağa döküldü

Fransa'da koronavirüs (Covid-19) salgını tedbirleri nedeniyle 2 aydır eyleme ara veren Sarı Yelekliler yeniden sokaklara döküldü.

Fransa'da 'Sarı Yelekliler' 2 ay sonra yeniden sokağa döküldü
20.06.2020 15:00 | Son Güncelleme: 20.06.2020 15:37

Fransa'da koronavirüs (Covid-19) salgını tedbirleri nedeniyle 2 aydır eyleme ara veren Sarı Yelekliler yeniden sokaklara döküldü.

Fransa'da hükümetin ekonomi politikalarına tepki gösteren ve koronavirüs (Covid-19) tedbirleri nedeniyle 2 aydır eylem yapmayan Sarı Yelekliler yeniden sokaklara döküldü.Başkent Paris'in farklı kesimlerinden gelen Sarı Yelekliler, kentin merkezlerinde toplanmaya başladı.

SARI YELEKLİLER KİM?

Fransa'da yükselen yaşam maliyetleri ve beraberinde gelen vergi yükünün çalışan ve orta sınıflara düştüğünü iddia eden eylemciler, bu haksızlığın sona ermesi için Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a istifa çağrısında bulunmuştu. Sarı Yelek giyen eylemciler, her hafta sonu birleşerek koronavirüs salgınına kadar protestolarını sürdürdü.

Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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