Fransa'da sarı yelekliler 2 ay sonra yeniden sokaklarda
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Fransa'da sarı yelekliler 2 ay sonra yeniden sokaklarda

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirlerin gevşetilmesinin ardından sarı yelekliler yeniden sokağa çıktı.

Fransa'da sarı yelekliler 2 ay sonra yeniden sokaklarda
16.05.2020 20:24 | Son Güncelleme: 16.05.2020 20:24

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirlerin gevşetilmesinin ardından sarı yelekliler yeniden sokağa çıktı.

Sarı yelekliler, salgın nedeniyle 10'dan fazla kişinin bir araya gelmesi yasak olmasına rağmen 2 ay sonra ülkenin birçok kentinde eylem yaptı.

Paris'teki Republique Meydanı'nda toplanan eylemciler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümet karşı sloganlar attı. Paris Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, başkentteki gösteride 2 kişi gözaltına alındı ve izinsiz gösteriye katıldıkları gerekçesiyle 10 kişiye para cezası verildi.

Bordeaux'da valiliğin yasağına rağmen sokağa çıkan eylemciler ile esnaflar arasında gerginlik yaşandı. Esnaf, sarı yeleklilerin mağazaların önünde gösteri yapmasına tepki gösterdi.

Montpellier'deki eylemde de polis göstericilere copla müdahale etti. Gösteride bir kişi yaralandı. Saint-Nazaire'de polisin çok sayıda eylemciye para cezası kestiği belirtildi.

Strazburg, Lyon, Nantes ve Besançon gibi kentlerde de eylemler yapıldı.

Hükümet, Kovid-19 salgını nedeniyle 10'dan fazla kişinin bir araya gelmesini yasaklamıştı.

Sarı yeleklilerin eylemleri, akaryakıt zamlarına ve ekonomik koşullara tepki olarak 17 Kasım 2018'de başlamış, daha sonra Cumhurbaşkanı Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşmüştü.

Eylemler başladığından bu yana 11 kişi yaşamını yitirirken, polisin müdahalesi sonucu 26 kişi gözünü kaybetti, 5 kişinin eli koptu ve yaklaşık 500 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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