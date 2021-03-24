Fransa'da sarı yelekli eylemcinin gözünü kaybetmesine neden olan bir polise daha soruşturma

Fransa'nın başkenti Paris'te sarı yeleklilerin 8 Aralık 2018'de düzenlediği gösteride kullandığı plastik mermiyle bir eylemcinin gözünü kaybetmesine neden olduğu iddia edilen polis hakkında 10 Şubat'ta soruşturma açıldığı ortaya çıktı.