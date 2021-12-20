Fransa'da Sanayi Bakanı Agnes Pannier-Runacher Kovid-19'a yakalandı

Fransa'da Sanayi Bakanı Agnes Pannier-Runacher, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını duyurdu.

Pannier-Runacher, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, dün temaslı olduğunu öğrenmesinin ardından yaptırdığı testin pozitif çıktığını, kendini derhal izole ettiğini ve bakanlık görevini karantinada sürdüreceğini belirtti.

Bakanlık ofisi, Pannier-Runacher'in durumunun iyi olduğunu ve semptom göstermediğini, işlerini telefon ve videokonferans yoluyla devam ettireceğini bildirdi.

Başbakan Jean Castex ve 11 yaşındaki kızı da kasım sonunda Kovid-19'a yakalanmıştı.

AA / Alaattin Doğru - Son Dakika Haberleri

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