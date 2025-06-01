Fransa'da Şampiyonlar Ligi Kutlamasında Araç Kalabalığa Daldı: 4 Yaralı

Fransa'da Şampiyonlar Ligi Kutlamasında Araç Kalabalığa Daldı: 4 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'nın Grenoble şehrinde Paris Saint-Germain'in Şampiyonlar Ligi zaferi kutlanırken bir araç kalabalığın arasına daldı ve 4 kişiyi yaraladı. Olayın ardından sürücü yakalandı.

Fransa'nın Grenoble şehrinde dün akşam bir aracın Paris Saint-Germain'in Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmasını kutlayan kalabalığın arasına dalması sonucu 4 kişi yaralandı.

Fransa'da Paris Saint-Germain'in Şampiyonlar Ligi şampiyonu olması coşkuyla kutlandı. Ülke genelinde sokaklara çıkan taraftarlar, tezahüratlarla kupa zaferinin coşkusunu yaşadı. Keyifli giden kutlamalar sırasında istenmeyen olaylar da yaşandı. Fransa'nın Grenoble şehrinde dün akşamki kutlamalar sırasında bir araç, kalabalığın arasına daldı. Olayda aynı aileden 4 kişi yaralanırken, sürücü olay yerinden kaçtı. Yaklaşık 30 itfaiyeci ve acil sağlık görevlileri olay yerine sevk edilirken, yaralılar Grenoble Alpes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Grenoble yetkilisi olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bir araç görünüşe göre kontrolünü kaybederek 4 kişiye çarptı" dedi.

Fransız polisi, olaydan birkaç dakika sonra sürücünün yakalanarak gözaltına alındığını belirtti. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İBB'ye operasyonda çok konuşulacak iddia! Gözaltına alınmadan konkordato ilan etmişler

Çok konuşulacak iddia! Operasyondan önce konkordato ilan etmişler
Ukrayna'nın Rusya saldırısı sonrası Zelenski'den ilk açıklama: Tarih kitaplarına geçecek

Tüm dünyayı şoke eden saldırıyla ilgili Zelenski'den ilk açıklama
Antalya açıklarında 4 büyüklüğünde deprem

Antalya'da korkutan deprem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe, Benfica ile karşılaşacak

Fenerbahçe'nin rakibi Benfica
Bilim dünyası şaşkın: Tam anlamıyla altın bulduk

Bilim dünyası şaşkın: Tam anlamıyla altın bulduk
Bakan Kurum, Özgür Özel'e Bayhan'ın şarkısıyla yanıt verdi

Bakan Kurum, CHP liderine Bayhan'la yanıt verdi! Seçtiği şarkı bomba
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Osimhen'den olay paylaşım! Anında sildi

Osimhen'den olay paylaşım! Anında sildi
İsrail yardım noktalarına ulaşmak isteyen sivilleri vurdu! 30 kişi hayatını kaybetti

Tek istekleri yardım noktasına ulaşmaktı! 30'unu birden katlettiler
Özel'den Kılıçdaroğlu'nun kurultay iddialarıyla ilgili sözlerine yanıt

Özel'den Kılıçdaroğlu'nun kurultay iddialarıyla ilgili sözlerine yanıt
Rusya'ya akılalmaz biçimde girmişler! İşte Ukrayna'nın dron saldırısının detayları

Ülkeye akılalmaz biçimde girmişler! İşte sürpriz saldırının detayları
Türkiye'de her 25 kişiden biri fenilketonüri taşıyıcısı

Bakanlık uyardı! Türkiye'de her 25 kişiden biri bu hastalığı taşıyor
Ukrayna, nükleer taşıyabilen 40'dan fazla Rus uçağını dronlarla imha etti

Nükleer taşıyabilen 40'dan fazla uçağı dronlarla imha ettiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.