Fransa'da şampiyon milli futbolcuların takımı Lille
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Fransa'da şampiyon milli futbolcuların takımı Lille

Fransa'da şampiyon milli futbolcuların takımı Lille
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fransa Ligue 1'in son haftasında milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Mehmet Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille deplasmanda karşılaştığı Angers'ı 2-1 mağlup etti ve şampiyon oldu.

Fransa Ligue 1'in son haftasında milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Mehmet Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille deplasmanda karşılaştığı Angers'ı 2-1 mağlup etti ve şampiyon oldu. Fransız ekibi 4. kez ligde şampiyonluğa ulaştı.

Lille, Fransa Ligue 1'in sonra haftasında Angers ile deplasmanda karşılaştı. Maça hızlı başlayan Konuk ekip 10. dakikada Jonathan David'in golü ile 1-0 öne geçti. İlk yarının son anlarında kazanılan penaltı da topun başına geçen Burak Yılmaz meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve Lille devreye 2-0 üstün girdi. Mücadelenin son anlarında Angers, Angelo Fulgini'nin golü ile farkı 1'e indirse de Christophe Galtier'in öğrencileri sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından puanını 83'e yükselten Lille, 2020-2021 sezonunda Fransa Ligue 1'de şampiyonluğunu ilan etti. Takipçisi Paris Saint Germain ise 82 puanla sezonu ikinci tamamladı.

Lille'de Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Mehmet Zeki Çelik, mücadeleye 11'de başladı. Yusuf 67. dakikada yerini Jonathan Bamba'ya, Burak da 82 dakikada Xeka'ya bıraktı. Zeki ise 90 dakika sahada kaldı.

10 yıl sonra şampiyon

Lille, bugüne kadar Ligue 1'de 1946, 1954 ve 2011 yıllarında olmak üzere 3 kez şampiyonluk kupasını müzesine götürmüştü. Fransız temsilcisi, bu seneyle birlikte şampiyonluk sayısını 4 yükselti. Lille ayrıca 10 yıl sonra mutlu sona ulaşmış oldu.

64 golün 26'sı millilerden

Lille, bu sezon ligde 64 gol attı. Ligde 28 karşılaşmada 16 kez rakip fileleri havalandıran Burak Yılmaz, takımının en skorer ismi oldu. 32 maçta forma giyen Yusuf Yazıcı'nın 7 golü bulunurken, Zeki Çelik de 29 karşılaşmada 3 gol kaydetti.

Lille ayrıca kalesinde gördüğü 23 golle ile bu sezon en az gol yiyen takım oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Fransa 1. Futbol Ligi'nde Lille, şampiyon oldu
Fransa 1. Futbol Ligi'nde Lille, şampiyon oldu
Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille, Fransa Ligue 1'de şampiyon oldu
Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille, Fransa Ligue 1'de şampiyon oldu
Milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, Fransa 1. Futbol Ligi'nde şampiyon oldu.
Milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, Fransa 1. Futbol Ligi'nde şampiyon oldu.
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