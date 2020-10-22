Fransa'da salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı
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Fransa'da salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı

22.10.2020 21:21 | Son Güncelleme: 22.10.2020 21:25
Fransa'da salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı

Fransa'da korona virüs salgınında son 24 saatte 41 bin 622 yeni vakanın tespit edilmesi ile salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti.

Fransa'da korona virüs salgınında son 24 saatte 41 bin 622 yeni vakanın tespit edilmesi ile salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti.

Fransa'da korona virüs salgınında günlük vaka sayısı rekor kırmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 41 bin 622 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 999 bin 43'e ulaştığı aktarıldı. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 165 kişinin virüs nedeni ile hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 34 bin 210'a yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, 627'si yoğun bakımda olmak üzere 10 bin 166 kişinin hastanelerde tedavi altında olduğunu ifade etti.

Öte yandan Fransa'da 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma yasağının 54 bölgede daha uygulanmasına karar verildi. Fransa Başbakanı Jean Castex ise bugün yaptığı açıklamada, kısmi sokağa çıkma yasağının vaka artışlarını durdurmaması durumunda tekrardan kapsamlı sokağa çıkma yasağının ilan edileceğini ifade etti. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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