Fransa'da sahte Kovid-19 testi sonucu satan çete çökertildi
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Fransa'da sahte Kovid-19 testi sonucu satan çete çökertildi

06.11.2020 22:39 | Son Güncelleme: 06.11.2020 22:42
Fransa'da sahte Kovid-19 testi sonucu satan çete çökertildi

Fransa'da uçakla seyahat edecek kişilere sahte negatif yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu satan 7 kişilik çete çökertilerek üyeleri gözaltına alındı.

Fransa'da uçakla seyahat edecek kişilere sahte negatif yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu satan 7 kişilik çete çökertilerek üyeleri gözaltına alındı.

M6 televizyonunun haberine göre, Fransa sınır polisi, uluslararası uçuşlara binecek yolcular ile istirahat izni almak isteyen kişilere, gerçek bir laboratuvarın adını kullanarak negatif ya da pozitif Kovid-19 test sonucu hazırlayan 7 kişilik çeteyi çökertti.

Yaklaşık 1 aydır takip edilen ve Roissy Charles-de-Gaulle Havalimanı çevresinde konuşlanan çete, testleri 100 ila 300 avro arasında değişen fiyatlara satıyordu.

Evrakta sahtecilik suçlamasıyla yakalanan kişilerin cep telefonlarında 300 sahte test sonucu bulundu. Çetenin ilk duruşmasının Mart 2021'de başlaması bekleniyor.

Sanıklar, 5 yıla kadar hapis ve 375 bin avro para cezasına mahkum edilebilir.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

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