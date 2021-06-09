Fransa'da sağlık kartı uygulaması yürürlüğe giriyor
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Fransa'da sağlık kartı uygulaması yürürlüğe giriyor

Fransa'da sağlık kartı uygulaması yürürlüğe giriyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Fransa'da en az bin kişinin bir araya geldiği şenlik, kültür ve spor etkinliklerine katılmak isteyen 11 yaş ve üzerindeki tüm kişiler için zorunlu sağlık kartı uygulaması bugün itibariyle başlıyor.

Fransa'da en az bin kişinin bir araya geldiği şenlik, kültür ve spor etkinliklerine katılmak isteyen 11 yaş ve üzerindeki tüm kişiler için zorunlu sağlık kartı uygulaması bugün itibariyle başlıyor.

Fransa'da korona virüs (Covid-19) bulaşma riski taşınmadığının kanıtlanmasını amaçlayan "sağlık kartı" uygulaması bugün itibariyle yürürlüğe giriyor. Ülke genelinde en az bin kişinin bir araya geldiği şenlik, kültür ve spor etkinliklerine katılmak isteyen 11 yaş ve üzerindeki tüm kişiler için sağlık kartı zorunlu olacak. Etkinliklerin arasında konferanslar, festivaller, sanat gösterileri, ticari fuarlar, spor aktiviteleri de bulunuyor.

QR kodlu dijital veya kağıt formatında olacak sağlık kartında, kişilerin Covid-19'a karşı aşılanıp aşılanmadığı, PCR veya hızlı antijen test sonuçları veya hastalığın tedavi edilip edilmediğine dair bilgiler yer alacak.

Aşıların kabul edilmesi için çift enjeksiyonlu Pfizer, Moderna ve AstraZeneca aşılarında ikinci enjeksiyonun üzerinden 2 hafta, Janssen gibi tek doz aşılarda ise enjeksiyonun üzerinden 4 hafta geçmiş olması gerekiyor.

YABANCI ÜLKELERLE UÇUŞLAR YENİDEN BAŞLIYOR

Fransa ile yabancı ülkeler arasındaki uçuşlar, ülkelerin sağlık durumuna bağlı olarak değişen şartlara göre bugünden itibaren yeniden başlıyor. AB, Avustralya, Güney Kore, İsrail, Japonya, Lübnan, Yeni Zelanda, Singapur'un aralarında bulunduğu yeşil olarak sınıflandırılan ülkelerden gelen turistler, aşı kanıtı bulunan veya PCR testi negatif olan turistler ülkeye giriş yapabilecek.

ABD veya İngiltere gibi turuncu olarak sınıflandırılan ülkelerden gelenlerin aşılanmış olması halinde PCR testi talep edilecek ve 7 gün boyunca karantina uygulanacak.

Aralarında Türkiye, Güney Afrika, Arjantin, Bahreyn, Bangladeş, Bolivya, Brezilya, Şili, Kolombiya, Kosta Rika, Hindistan, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Surinam ve, Uruguay'in bulunduğu kırmızı olarak sınıflandırılan ülkeler için Fransa, yalnızca zorunlu seyahatlere izin vererek, PCR testini aşılı olsun veya olmasın talep edecek ve karantina sürecini uygulayacak.

(Melike Yazır/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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