- Fransa'da sağlık çalışanlarından protesto
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- Fransa'da sağlık çalışanlarından protesto

- Fransa'da sağlık çalışanlarından protesto Fransa'da sağlık çalışanları kötü çalışma koşullarını protesto etti.

21.05.2020 23:37 | Son Güncelleme: 21.05.2020 23:42

- Fransa'da sağlık çalışanlarından protesto

PARİS - Fransa'da sağlık çalışanları kötü çalışma koşullarını protesto etti.

Korona virüs salgını ile en önde mücadele eden sağlık çalışanları Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Robert Debre Hastanesi'nin önünde kötü çalışma koşullarını protesto etti. Sağlık çalışanları, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümet karşıtı sloganlar atarken, kötü çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve maaşlarına zam yapılması talebinde bulundular. Sağlık çalışanlarının eylemine Sarı Yelekliler grubu da katılarak, destek verdi. Sağlıkçılar, 1 yıldan uzun süredir hastanelerdeki yetersiz imkanlar ve kötü çalışma koşulları nedeni ile hükümetten acil eylem planı bekliyor. Polis, eylem sırasında geniş güvenlik önlemleri alırken, eylemcilerden bazılarını göz altına aldı. Polis, ayrıca ülkede salgın nedeni ile 10 kişiden fazla insanın bir araya gelmesi ve gösteri yapmasının yasak olması nedeni ile eyleme katılan onlarca kişiye para cezası kesti.

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda sağlıkçılar hastaneler ve bakım evlerinde ki yetersiz maskeler nedeni ile hükümete tepki göstermişti.

Fransa'da toplam korona virüs vaka sayısı 218 bin 679'a, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 28 bin 215'e yükseldi.

- Fransa'da sağlık çalışanlarından protesto

Kaynak: İHA

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