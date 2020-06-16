- Fransa'da sağlık çalışanları yeniden sokağa indi- Fransa'da hastanelerde ekipman sıkıntısı sürüyor
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- Fransa'da sağlık çalışanları yeniden sokağa indi- Fransa'da hastanelerde ekipman sıkıntısı sürüyor

- Fransa'da sağlık çalışanları yeniden sokağa indi Fransa'da hastanelerde ekipman sıkıntısı sürüyor Fransa'nın başkenti Paris'te sağlık çalışanları, hastanelerde malzeme sıkıntısına ve çalışma şartlarına tepki göstererek protesto gerçekleştirdi.

16.06.2020 19:26 | Son Güncelleme: 16.06.2020 19:41

- Fransa'da sağlık çalışanları yeniden sokağa indi

Fransa'da hastanelerde ekipman sıkıntısı sürüyor

PARİS - Fransa'nın başkenti Paris'te sağlık çalışanları, hastanelerde malzeme sıkıntısına ve çalışma şartlarına tepki göstererek protesto gerçekleştirdi.

Fransa'da sağlık çalışanları yetersiz çalışma koşulları ve maaşların iyileştirilmesi talebiyle bir kez daha sokaklara döküldü. Paris Valiliği tarafından izin verilen gösteride sağlık çalışanları, Sağlık Bakanlığı ve Ulusal Meclis arasında belirlenen güzergah üzerinde yürüyüş düzenledi. Covid-19 salgını kapsamında en fazla 10 kişinin bir araya gelmesine izin verilirken, gösteride sosyal mesafeye uyulması şartının yürüyüşü düzenleyenlerin kararına bırakıldığı açıklandı. Yürüyüşe Fransız Komünist Partisi üyeleri, çeşitli sendikalar, Sarı Yelekliler ve anti kapitalist yanlısı gruplar da destek verdi. Gösterilerde tansiyon yükselince Fransız polisi biber gazıyla sağlık çalışanlarına müdahale etti.

Hastanelerde malzeme sıkıntısı sürüyor

Sağlık çalışanları hastanelerde ihtiyaç olan malzeme yetersizliğine, çalışma sürelerinin fazla olmasına ve buna karşın maaşlarının çok düşük olmasına tepki gösterdi. Çalışanlar, hükümetten bir kez daha çalışma koşullarının iyileştirilmesini talep etti.

Öte yandan geçtiğimiz Cumartesi günü ABD'de polis tarafından öldürülen siyahi George Floyd ve Paris'te 4 yıl önce polis aracında ölen siyahi Adama Traore için Republique Meydanı'nda düzenlenen gösteriye Paris Valiliğinden izin çıkmamıştı.

- Fransa'da sağlık çalışanları yeniden sokağa indi- Fransa'da hastanelerde ekipman sıkıntısı sürüyor

Kaynak: İHA

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