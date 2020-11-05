Fransa'da sağlık alanındaki OHAL 16 Şubat'a kadar uzatıldı
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Fransa'da sağlık alanındaki OHAL 16 Şubat'a kadar uzatıldı

05.11.2020 01:37 | Son Güncelleme: 05.11.2020 01:40
Fransa'da sağlık alanındaki OHAL 16 Şubat'a kadar uzatıldı

Fransa'da hükümet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınındaki artış nedeniyle sağlık alanındaki olağanüstü hali (OHAL) 16 Şubat 2021'e kadar uzattı.

Fransa'da hükümet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınındaki artış nedeniyle sağlık alanındaki olağanüstü hali (OHAL) 16 Şubat 2021'e kadar uzattı.

Ulusal Mecliste salı günkü oturumda yeterli sayıda iktidar milletvekili olmaması nedeniyle 14 Aralık'a kadar uzatılmıştı. Bugün yeniden yapılan oylamada OHAL'in 16 Şubat'a kadar uzatılması kabul edildi.

Dünkü oylamada çoğunlukta olan muhalefet milletvekilleri, aralık ayında başlayan Noel tatilinde insanların ailesiyle vakit geçirebilmesi gerektiğini savunarak, OHAL'in ancak 14 Aralık'a kadar uzatılmasını kabul etmişti.

Sağlık alanında OHAL

Fransa'da mart ayında da 2 ay süreliğine sağlık alanında ilan edilen OHAL hükümetin yayımladığı kararnameyle 17 Ekim'de yeniden uygulamaya konulmuştu.

OHAL, hükümete ülke genelinde veya belirli bölgelerde bazı özgürlükleri kısıtlama, gerek görülen her türlü mal varlıklarına ve hizmetlere el koyma yetkisi veriyor.

Halk Sağlığı Kurumunun yayımladığı 29 Ekim tarihli haftalık bültene göre, eylül başından bu yana virüsü kapan 65-74 arası kişi sayısı 7 katına, 75 yaş üzeri kişi sayısı ise 8 katına çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

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