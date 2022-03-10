Fransa'da Rusya ve Ukrayna'dan evlat edinme işlemleri askıya alındı
AA - Esra Taşkın - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Fransa'da Rusya ve Ukrayna'dan çocuk yaştakileri evlat edinme işlemleri 3 ay boyunca askıya alındı.
Fransa'da Rusya ve Ukrayna'dan çocuk yaştakileri evlat edinme işlemleri 3 ay boyunca askıya alındı.
Resmi Gazete'de yayımlanan iki karara göre, mutat meskeni Rusya veya Ukrayna'da olan çocuklarla ilgili tüm uluslararası evlat edinme prosedürleri Fransa'da 3 ay boyunca yapılmayacak.
Öte yandan, kararnamenin yayımlandığı tarih ve öncesinde, evlat edinme işlemi başlatılan çocuklar muaf tutularak süreçleri devam ettirilecek.
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022
AA / Esra Taşkın - Güncel