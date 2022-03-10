Fransa'da Rusya ve Ukrayna'dan evlat edinme işlemleri askıya alındı - Haberler

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Fransa'da Rusya ve Ukrayna'dan evlat edinme işlemleri askıya alındı

AA - Esra Taşkın - Güncel
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Fransa'da Rusya ve Ukrayna'dan evlat edinme işlemleri askıya alındı

Fransa'da Rusya ve Ukrayna'dan çocuk yaştakileri evlat edinme işlemleri 3 ay boyunca askıya alındı.

Fransa'da Rusya ve Ukrayna'dan çocuk yaştakileri evlat edinme işlemleri 3 ay boyunca askıya alındı.

Resmi Gazete'de yayımlanan iki karara göre, mutat meskeni Rusya veya Ukrayna'da olan çocuklarla ilgili tüm uluslararası evlat edinme prosedürleri Fransa'da 3 ay boyunca yapılmayacak.

Öte yandan, kararnamenin yayımlandığı tarih ve öncesinde, evlat edinme işlemi başlatılan çocuklar muaf tutularak süreçleri devam ettirilecek.

AA / Esra Taşkın - Güncel

Ukrayna, Fransa, Gazete, Rusya, Güncel, Haberler

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