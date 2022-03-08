Fransa'da Rus ürünleri satan Ermeni kadına ait dükkan saldırıya uğradı - Haberler

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Fransa'da Rus ürünleri satan Ermeni kadına ait dükkan saldırıya uğradı

AA, Esra Taşkın - Güncel
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Fransa'da Rus ürünleri satan Ermeni kadına ait dükkan saldırıya uğradı

Fransa'da yaşayan Ermeni kökenli Stella Melkonyan'ın dükkanı, Rus ürünleri sattığı gerekçesiyle saldırıya uğradı.

Fransa'da yaşayan Ermeni kökenli Stella Melkonyan'ın dükkanı, Rus ürünleri sattığı gerekçesiyle saldırıya uğradı.

France Bleu'nün haberine göre saldırı, Fransa'nın Bretonya bölgesindeki Rennes kentinde yaşayan ve ailesi Ukrayna'da bulunan Melkonyan'ın dükkanına 3 Mart Perşembe'yi 4 Mart Cuma'ya bağlayan gece kimliği belirsiz kişilerce saldırı düzenlendi.

Dükkanın camı kırılan Melkonyan, saldırının Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle yaşandığını aktardı.

Ermeni kadın olaya ilişkin polise şikayette bulundu.

Öte yandan Melkonyan'ın, Ukrayna'nın Mariupol kentinde yaşayan ailesinden yaklaşık bir haftadır haber alamadığı belirtildi.

AA / Esra Taşkın - Güncel

Ukrayna, Ermeni, Fransa, Rus, Güncel, Haberler

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